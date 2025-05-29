Росія завдала ракетного удару по Харківщині

Вибухи пролунали в передмісті Чугуєва.

29 травня російські війська завдали ракетного удару по Харківській області.

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, дві ракети вибухнули в передмісті Чугуєва.

«Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється», — зазначив він.

За словами Синєгубова, окупанти продовжують тероризувати мирне населення регіону. Очільник області закликав не ігнорувати сигнали тривоги.