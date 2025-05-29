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Росія завдала ракетного удару по Харківщині

Вибухи пролунали в передмісті Чугуєва.

Росія завдала ракетного удару по Харківщині
керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: Харківська ОВА

29 травня російські війська завдали ракетного удару по Харківській області.

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, дві ракети вибухнули в передмісті Чугуєва.

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«Інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється», — зазначив він.

За словами Синєгубова, окупанти продовжують тероризувати мирне населення регіону. Очільник області закликав не ігнорувати сигнали тривоги.

  • Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області. Минулося без постраждалих.
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