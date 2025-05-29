На Рівненщині чоловік кинув у поліцейських страйкбольну гранату

Сьогодні, 29 травня, під час комендантської години поліцейські Рівненської області зупинили автомобіль, водій якого погрожував патрульним вбивством.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на інспекторку відділу комунікації поліції Рівненщини Катерину Пилипчук.

"Під час спілкування з водієм, 40-річним жителем села Данчиміст, правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Йому запропонували пройти огляд, на що чоловік погодився", - розповіли в поліції.

Оскільки чоловік дув неналежним чином, прилад видавав помилку. Водій сів у авто та відмовився виходити, а крім того “висловлював правоохоронцям погрозу вбивством”.

Потім він кинув з авто в бік поліцейський страйкбольну гранату, яка розірвалась. Від вибуху ніхто не постраждав.

Правоохоронці затримали водія та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомили про підозру за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу.

Під час повторного проходження огляду “Драгер” показав 0,31 проміле.