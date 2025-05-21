Трамп проти Ємену. Уроки для України
Трамп проти Ємену. Уроки для України
Рапорт комбата з 47 бригади Ширшина. Що каже уповноважена з прав військовослужбовців і як реагує військове середовище
Рапорт комбата з 47 бригади Ширшина. Що каже уповноважена з прав військовослужбовців і як реагує військове середовище
Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
Син Трампа присоромив дружину Байдена за "проґавлену" хворобу чоловіка - вона доктор, але не лікар
Син Трампа присоромив дружину Байдена за "проґавлену" хворобу чоловіка - вона доктор, але не лікар
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Санлікар Києва: ймовірною причиною спалаху гепатиту А стало потрапляння брудної води в мережу
Санлікар Києва: ймовірною причиною спалаху гепатиту А стало потрапляння брудної води в мережу
Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії
Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії
У поліції Харківщини прокоментували смерть чоловіка в ТЦК
У поліції Харківщини прокоментували смерть чоловіка в ТЦК
У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Рівненщині судитимуть колишніх керівників ТЦК, які побили битою підлеглого

Цього разу йдеться про те, що вони сприяли ухиленню чоловіків від мобілізації. 

На Рівненщині судитимуть колишніх керівників ТЦК, які побили битою підлеглого

Працівники Державного бюро розслідувань завершили чергове розслідування щодо колишніх керівників Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

Про це повідомила пресслужба ДБР. 

Цього разу йдеться про те, що вони сприяли ухиленню чоловіків від мобілізації, чим фактично створювали перешкоди для належного функціонування Збройних Сил України, підриваючи процес своєчасного укомплектування бойових підрозділів.

Обвинувальні акти скеровано до суду.

Нагадаємо, в іншому кримінальному провадженні ці ж посадовці обвинувачуються у побитті підлеглого битою влітку 2023 року. Таким чином вони намагалися покарати його за намір звернутися до правоохоронних органів. Відео інциденту, яке посадовці самі зняли, стало підставою для масштабного розслідування. У його межах було викрито також незаконне збагачення екскерівника обласного ТЦК та СП і зберігання наркотичних речовин керівником районного центру.

Наразі обидва фігуранти звільнені з посад. Їм пред’явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Колишній керівник районного ТЦК повністю визнав свою провину. Суд вже призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком. Колишній очільник обласного ТЦК та СП провину не визнає.

За попередні злочини їм загрожує до 12 років ув’язнення, а нова кваліфікація передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies