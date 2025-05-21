На Рівненщині судитимуть колишніх керівників ТЦК, які побили битою підлеглого

Цього разу йдеться про те, що вони сприяли ухиленню чоловіків від мобілізації.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили чергове розслідування щодо колишніх керівників Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Цього разу йдеться про те, що вони сприяли ухиленню чоловіків від мобілізації, чим фактично створювали перешкоди для належного функціонування Збройних Сил України, підриваючи процес своєчасного укомплектування бойових підрозділів.

Обвинувальні акти скеровано до суду.

Нагадаємо, в іншому кримінальному провадженні ці ж посадовці обвинувачуються у побитті підлеглого битою влітку 2023 року. Таким чином вони намагалися покарати його за намір звернутися до правоохоронних органів. Відео інциденту, яке посадовці самі зняли, стало підставою для масштабного розслідування. У його межах було викрито також незаконне збагачення екскерівника обласного ТЦК та СП і зберігання наркотичних речовин керівником районного центру.

Наразі обидва фігуранти звільнені з посад. Їм пред’явлено обвинувачення за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

Колишній керівник районного ТЦК повністю визнав свою провину. Суд вже призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком. Колишній очільник обласного ТЦК та СП провину не визнає.

За попередні злочини їм загрожує до 12 років ув’язнення, а нова кваліфікація передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.