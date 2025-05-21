Головне за ніч та ранок середи, 21 травня: атака дронів на Суми, понад 160 боєзіткнень, ураження заводу в Орловській області РФ

Нічна повітряна атака, 164 бойових зіткнення, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, ракетний удар по стрільбищу на Сумщині.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 164 атаки ворога.

Найбільше боїв за добу пройшло на Покровському (44), Новопавлівському (33) та Лиманському (30) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 980 солдатів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони знищили близько 976 780 окупантів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Вранці 21 травня росіяни здійснили атаку на Суми із застосуванням ударних безпілотників.

За словами очільника міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка, пошкоджено підприємства та об'єкти промисловості. Перебито лінії електропередач, через що частина міста опинилася без електроживлення, є проблеми з водопостачанням. Об'єкти критичної інфраструктури переводять на генератори.

Унаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Пізніше у міськраді Сум повідомили, що рятувальники попри складнощі та високе пожежне навантаження ліквідували всі осередки горіння.

Упродовж доби на Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули дві людини, ще 5 поранені.

Війська агресора здійснили понад 120 обстрілів по 35 населених пунктах у 15 територіальних громадах області.

Унаслідок нічної дронової атаки ворога постраждала сім'я з дітьми із Бориспільського району Київщини, повідомили у ОВА.

У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи, а у чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги. Всю необхідну медичну допомогу надали на місці.

Падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де перебували постраждалі. У будівлі вибито вікна та пошкоджено дах.

Пять жінок поранені через ворожу дронову атаку Білозерки на Херсонщині.

Загалом цієї ночі Росія запустила 76 дронів, ППО знешкодила 63 із них.

У Сумській області вчора через ракетний удар по стрільбищу військової частини під час проведення занять загинули 6 військових, ще понад 10 – поранені, повідомили у пресслужбі Національної гвардії.

За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонили, а необхідну інформацію передали правоохоронним органам.

Докладніше – в новині.

Невідомі дрони уразили в Орловській області Болховський завод напівпровідникових приладів, повідомив глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Як зауважив Коваленко, завод спеціалізується на виробництві мікросхем, напівпровідників і компонентів управління

Президент США Дональд Трамп оголосив про виділення 25 млрд доларів на оборонний проєкт “Золотий купол”. Це лише частина вартості національної ракетної системи, повідомив The Guardian.

Проєкт, ймовірно, очолить генерал Майкл Гетлайн, заступник начальника космічних операцій Космічних сил. “Золотий купол” - це створення протиповітряної оборонної бульбашки з датчиків, супутників та ракетних батарей по всій території США.

Як зазначається, бюджетне управління Конгресу підрахувало, що національна система протиракетної оборони з балістичних та крилатих ракет коштуватиме понад 500 млрд доларів протягом наступних двох десятиліть.

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