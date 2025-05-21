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У Білозерці через удар російського дрона поранені п'ятеро жінок

Ворог атакував близько 08:00 ранку. 

У Білозерці через удар російського дрона поранені п'ятеро жінок
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні, 21 травня, близько 08:00 російська армія атакувала з дрона Білозерку на Херсонщині. Поранені п'ятеро жінок. 

Про це повідомили у ОВА. 

Серед постраждалих:

  • 62-річна жінка. Бригада «швидкої» доставила потерпілу до лікарні. Медики проводять обстеження та надають їй допомогу. У неї діагностували вибухову травму, контузію, поранення грудної клітини та ніг. 
  • У 67-річної жінки діагностували контузію вибухову та закриту черепно-мозкову травму. 
  • 61-річна місцева жителька дістала вибухову травму, поранення грудної клітини, плеча та ноги. 
  • У 47-річної потерпілої – контузія, уламкові поранення рук, ніг, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.
  • У 54-річної жінки – вибухова травма та контузія. 
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