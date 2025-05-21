У Білозерці через удар російського дрона поранені п'ятеро жінок

Сьогодні, 21 травня, близько 08:00 російська армія атакувала з дрона Білозерку на Херсонщині. Поранені п'ятеро жінок.
Про це повідомили у ОВА.
Серед постраждалих:
- 62-річна жінка. Бригада «швидкої» доставила потерпілу до лікарні. Медики проводять обстеження та надають їй допомогу. У неї діагностували вибухову травму, контузію, поранення грудної клітини та ніг.
- У 67-річної жінки діагностували контузію вибухову та закриту черепно-мозкову травму.
- 61-річна місцева жителька дістала вибухову травму, поранення грудної клітини, плеча та ноги.
- У 47-річної потерпілої – контузія, уламкові поранення рук, ніг, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.
- У 54-річної жінки – вибухова травма та контузія.
- За минулу добу на Херсонщині окупанти понівечили СТО, автобус та поранили 10 людей