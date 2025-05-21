На Херсонщині окупанти понівечили СТО, автобус та поранили 10 людей

Від російських обстрілів постраждали 29 населених пунктів.

У Херсонській області росіяни за добу поранили 10 місцевих мешканців. Ворог атакував 29 населених пунктів.

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Веселе, Вірівка, Дудчани, Зимівник, Зміївка, Золота Балка, Зорівка, Козацьке, Комишани, Костирка, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Молодіжне, Монастирське, Новокаїри, Новотягинка, Нововоронцовка, Придніпровське, Саблуківка, Садове, Станіслав, Токарівка, Томина Балка, Тягинка, Шляхове та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 4 приватні будинки.

Також окупанти понівечили станцію технічного обслуговування та автобус, влучили по території очисних споруд.