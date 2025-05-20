Росіяни вбили на Сумщині двох мирних мешканців

Сьогодні, 20 травня, російська окупаційна армія вбила двох цивільних у Сумській області, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

У Юнаківській громаді внаслідок удару ворожого дрона загинув 33-річний чоловік, а попередньо від удару КАБу загинула 59-річна жінка. За попередньою інформацією, її син отримав контузію.

В Есманьській громаді БпЛА влучив у будинок, поранення середньої тяжкості отримав 60-річний староста одного зі старостатів.

Крім того, у Великописарівській громаді поранені двоє чоловіків, 57 та 51 року. Безпілотник окупантів вдарив по місцю, де роздавали гуманітарну допомогу.

В Сумській ОВА нагадали, що з Великописарівської громади триває евакуація. За добу звідти евакуювали ще 10 мешканців. Водночас для тих, хто не погоджується виїжджати, привозять гуманітарну допомогу.

У Білопільській громаді пошкоджені з десяток будинків, деякі з них – вже повторно, а у Шосткинській громаді після ракетного удару пошкоджено сім житлових будинків та дитячий садок.