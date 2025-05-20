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ГУР перехопило наказ російського командира застосувати хімзброю проти ЗСУ

Телефонну розмову оприлюднила пресслужба ГУР Міноборони. 

ГУР перехопило наказ російського командира застосувати хімзброю проти ЗСУ
Фото: Сайт президента

Українські розвідники перехопили розмову, у якій командир російської армії наказує застосувати заборонену хімічну зброю для удару по позиціях Сил оборони України.

Відповідне перехоплення оприлюднила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони. У ньому командир окупаційної армії наказує атакувати позиції українських військ забороненою гуманітарним правом хімічною зброєю. 

"Зажигалку бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать", - каже росіянин.

За даними Міноборони, в березні  Росія здійнила 767 хімічних атак на фронті. З лютого 2023 року застосування росіянами небезпечних хімічних речовин набуло системного характеру, вони ігнорують норми та зобов'язання щодо Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення. Загалом, відтоді зафіксовано 7 730 таких злочинів
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