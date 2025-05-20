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У Києві "хакер" створив програму, що перехоплювала е-талони до сервісних центрів МВС

Тепер йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. 

У Києві "хакер" створив програму, що перехоплювала е-талони до сервісних центрів МВС
Фото: Прокуратура Києва

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно 27-річного мешканця Київської області, який несанкціоновано втручався в інформаційно-комунікаційні системи Міністерства внутрішніх справ, що порушило порядок їх роботи. 

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури.

Чоловік винайшов спосіб "допомогти" охочим отримати талон для отримання послуг в територіальних сервісних центрах МВС чи Експертній службі МВС. Таких талонів на день генерується обмежена кількість, тому не всі можуть скористатися послугами в бажаний день, відтак - звертаються до посередників, які обіцяють допомогти отримати талон. 

Чоловік власноруч створив програму, яка для його клієнтів перехоплювала вільні талони, щойно вони з’являлися в системі.

 

"Зокрема, ця програма (скрипт) дозволяла йому автоматично отримати талони електронної черги "е-запис" одночасно для кількох людей. Таким чином хакер позбавляв можливості громадян у приміщення сервісних центрів фізично отримати талони та доступ до послуг", - зазначили в прокуратурі. 

Орієнтований заробіток чоловіка за 3 місяці склав понад 40 тисяч доларів США. Тепер йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі. 
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