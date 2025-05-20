Російські дрони атакували два райони Сумщини, є поранені

Сьогодні, 20 травня, російські дрони атакували два райони Сумщини. Постраждали люди, які отримували гуманітарну допомогу, та староста села.

Як повідомили у облпрокуратурі, близько 11:00 год окупанти атакували безпілотником місце, де отримували гуманітарну допомогу жителі селища Велика Писарівка Охтирського району Сумщини.

У результаті 57-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано. Ще одному 51-річному чоловікові надано медичну допомогу без госпіталізації.

А близько 10:00 год окупанти атакували безпілотником приватне домоволодіння в Есманьській громаді Шосткинського району. Унаслідок чого отримав поранення 60-річний староста села.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.