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Російські дрони атакували два райони Сумщини, є поранені

Постраждали двоє людей. 

Російські дрони атакували два райони Сумщини, є поранені
російський дрон, фото ілюстративне
Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 20 травня, російські дрони атакували два райони Сумщини. Постраждали люди, які отримували гуманітарну допомогу, та староста села. 

Як повідомили у облпрокуратурі, близько 11:00 год окупанти атакували безпілотником місце, де отримували гуманітарну допомогу жителі селища Велика Писарівка Охтирського району Сумщини. 

У результаті 57-річний чоловік отримав поранення, його госпіталізовано. Ще одному 51-річному чоловікові надано медичну допомогу без госпіталізації.

А близько 10:00 год окупанти атакували безпілотником приватне домоволодіння в Есманьській громаді Шосткинського району.  Унаслідок чого отримав поранення 60-річний староста села. 

Правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.
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