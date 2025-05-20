На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 6 отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 19 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Сіверську. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію в Донецькій області станом на ранок 20 травня.
Покровський район. У Білицькому, Родинському пошкоджено по одному будинку, у Мирнограді — два.
Краматорський район. У Лимані поранено 2 людини, пошкоджено автівку; у Зарічному пошкоджено 11 будинків, у Кривій Луці — 2 автівки. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено кілька підприємств. У Слов’янську пошкоджено 7 будинків і підприємство. У Миколаївці пошкоджено 4 будинки і лінію електропередач. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 2 будинки та об’єкт інфраструктури; частина міста знеструмлена.
Бахмутський район. У Сіверську загинула 1 людина, пошкоджено 5 будинків.