Загалом за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 251 людину, з них 24 дитини.

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 6 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 19 травня росіяни вбили 1 жителя Донеччини: у Сіверську. Ще 6 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію в Донецькій області станом на ранок 20 травня.

Покровський район. У Білицькому, Родинському пошкоджено по одному будинку, у Мирнограді — два.

Краматорський район. У Лимані поранено 2 людини, пошкоджено автівку; у Зарічному пошкоджено 11 будинків, у Кривій Луці — 2 автівки. У Краматорську поранено 3 людини, пошкоджено кілька підприємств. У Слов’янську пошкоджено 7 будинків і підприємство. У Миколаївці пошкоджено 4 будинки і лінію електропередач. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 3 будинки. У Костянтинівці поранено 1 людину, пошкоджено 2 будинки та об’єкт інфраструктури; частина міста знеструмлена.

Бахмутський район. У Сіверську загинула 1 людина, пошкоджено 5 будинків.