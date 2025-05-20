Окупанти обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона, постраждали люди (доповнено)

Сьогодні, 20 травня, зранку окупанти обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона. Постраждали люди.
Як повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, ворожий снаряд "прилетів" поруч з багатоквартирним будинком. У будівлі вибито шибки, потрощено фасад та балкони. 45-річний чоловік та 68-річна жінка, які перебували вдома, дістали вибухові травми і різанні поранення.
Доповнення. Пізніше повідомили, що кількість постраждалих через російський обстріл Корабельного району Херсона зросла до чотирьох.
Медична допомога знадобилася 88-річній жінці, яка дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення голови.
Бригада "екстренки" надала потерпілим медичну допомогу на місці.
- Сьогодні, 20 травня, зранку у Херсоні росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі. Постраждали п'ятеро людей.