Окупанти обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона, постраждали люди (доповнено)

Ворожий снаряд "прилетів" поруч з багатоквартирним будинком.

Сьогодні, 20 травня, зранку окупанти обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона. Постраждали люди.

Як повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, ворожий снаряд "прилетів" поруч з багатоквартирним будинком. У будівлі вибито шибки, потрощено фасад та балкони. 45-річний чоловік та 68-річна жінка, які перебували вдома, дістали вибухові травми і різанні поранення.

Доповнення. Пізніше повідомили, що кількість постраждалих через російський обстріл Корабельного району Херсона зросла до чотирьох.

Медична допомога знадобилася 88-річній жінці, яка дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення голови.

Бригада "екстренки" надала потерпілим медичну допомогу на місці.