Вранці у Херсоні росіяни дроном атакували маршрутку

Сьогодні, 20 травня, зранку у Херсоні росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі. Постраждали двоє людей.

Про це повідомили у ОВА.

Спочатку повідомили, що через скидання вибухівки з дрона жінка 1960 року народження дістала вибухову травму і контузію. Вона перебуває під наглядом медиків.

Пізніше до лікарні звернувся ще один постраждалий через російський удар.

У 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму і контузію.

Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому.