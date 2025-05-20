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Вранці у Херсоні росіяни дроном атакували маршрутку

Постраждали двоє людей. 

Вранці у Херсоні росіяни дроном атакували маршрутку

Сьогодні, 20 травня, зранку у Херсоні росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі. Постраждали двоє людей. 

Про це повідомили у ОВА. 

Спочатку повідомили, що через скидання вибухівки з дрона жінка 1960 року народження дістала вибухову травму і контузію. Вона перебуває під наглядом медиків.

Пізніше до лікарні звернувся ще один постраждалий через російський удар. 

У 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму і контузію.

Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому.

  • Нещодавно у Херсоні через дронову атаку постраждав 66-річний тракторист.
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