Вранці у Херсоні росіяни дроном атакували маршрутку

Сьогодні, 20 травня, зранку у Херсоні росіяни атакували з БпЛА маршрутне таксі. Постраждали двоє людей.
Про це повідомили у ОВА.
Спочатку повідомили, що через скидання вибухівки з дрона жінка 1960 року народження дістала вибухову травму і контузію. Вона перебуває під наглядом медиків.
Пізніше до лікарні звернувся ще один постраждалий через російський удар.
У 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму і контузію.
Медики проводять обстеження та надають допомогу потерпілому.
- Нещодавно у Херсоні через дронову атаку постраждав 66-річний тракторист.