Центр протидії дезінформації попередив про фейкові акаунти чиновників

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України застеріг від взаємодії з деякими акаунтами у соцмережі Telegram, які нібито належать Президенту, першій леді, голові СБУ та очільнику Офісу глави держави.

Як стверджують у ЦПД, останнім часом було зафіксовано появу фейкових облікових записів чиновників топ-рівня, які часто виявляються перейменованими акаунтами криптобірж.

Офіційні сторінки Володимира Зеленського, Олени Зеленської та Андрія Єрмака у соцмережах позначені як верифіковані ("синя пташка" у Telegram), натомість про діяльність Василя Малюка розповідає акаунт Служби безпеки України.

ЦПД попереджає, що будь-які інші облікові записи, на яких немає знаку верифікації, є фейковими.