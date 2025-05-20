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Центр протидії дезінформації попередив про фейкові акаунти чиновників

Перейменовують старі облікові записи криптобірж.

Центр протидії дезінформації попередив про фейкові акаунти чиновників
Фото: EPA/UPG

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України застеріг від взаємодії з деякими акаунтами у соцмережі Telegram, які нібито належать Президенту, першій леді, голові СБУ та очільнику Офісу глави держави.

Як стверджують у ЦПД, останнім часом було зафіксовано появу фейкових облікових записів чиновників топ-рівня, які часто виявляються перейменованими акаунтами криптобірж.

Офіційні сторінки Володимира Зеленського, Олени Зеленської та Андрія Єрмака у соцмережах позначені як верифіковані ("синя пташка" у Telegram), натомість про діяльність Василя Малюка розповідає акаунт Служби безпеки України. 

ЦПД попереджає, що будь-які інші облікові записи, на яких немає знаку верифікації, є фейковими. 
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