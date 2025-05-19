Головне за понеділок, 19 травня: телефонна розмова Трампа і Путіна, майже 150 боєзіткнень, авіаудар по Краматорську

Бойові дії на Донеччині, 156 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1181-й день повномасштабної війни.

Американський президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з Путіним щодо припинення вогню в Україні.

Про початок повідомляла BBC з посиланням на власні джерела. Розмова тривала понад дві години.

У Кремлі заявили, що готові працювати над якимось "мирним" меморандумом, що включатиме припинення вогню після "досягнення домовленостей". Вочевидь, на безумовне припинення вогню Росія не погодилася. Жодної адекватної заяви за результатами дзвінка Путін очікувано не зробив. Знову сказав, що Росії треба "усунути першопрочину кризи".

CNN з посиланням на Офіс президента пише, що перед дзвінком Путіну Трамп поговорив із Володимиром Зеленським.

Після дзвінка Дональд Трамп заявив, що переговори Росії та України почнуться негайно.

У Truth він написав, що вже поінформував про це президента Володимира Зеленського, президентку Єврокомісії, президента Франції, прем'єр-міністра Італії, канцлера Німеччини і президента Фінляндії.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 19 травня відбулося 156 бойових зіткнень.

Понад третина боєзіткнень (59) від початку доби відбулась на Покровському напрямку. Також активні бойові дії точились на Лиманському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 19 травня – в новині.

Російська армія атакувала Краматорськ керованою авіаційною бомбою, повідомили у міській раді.

За інформацією прокуратури Донецької області, армія РФ скинула на приватний сектор Краматорська авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК. Поранено 62-річного чоловіка та жінку 80 років. Постраждалі отримали мінно-вибухові травми і забійні рани.

Унаслідок масованих обстрілів РФ півночі Донеччини загинула людина, п'ятеро цивільних зазнали поранень, повідомляє Офіс генпрокурора.

Уранці 19 травня російські окупанти вдарили зі ствольної артилерії по місту Сіверськ. Через влучання ворожого боєприпаса у житловий будинок загинула 86-річна жінка.

Також під приціл окупантів потрапив Лиман. Мінно-вибухових травм та осколкових поранень.

Більше інформації – в новині.

Від ворожих авіаударів постраждали також Запорізька область і Харківщина.

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