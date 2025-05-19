Трамп після дзвінка Путіну: переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно

Американський президент Дональд Трамп за результатами розмови з Путіним сказав, що переговори Росії та України почнуться негайно. Про це він написав у Truth, додавши, що вже поінформував про це президента Володимира Зеленського, президентку Єврокомісії, президента Франції, прем'єр-міністра Італії, канцлера Німеччини і президента Фінляндії.

Розмову з ними він провів "негайно" після дзвінка Путіну. Трамп додав, що Ватикан заявив, що зацікавлений у прийнятті переговорів.

"Росія і Україна негайно почнуть переговори про припинення вогню, і, більш важливо, про кінець війни", – сказав Трамп.

Повний текст його допису: "Щойно завершив свою двогодинну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Я вважаю, що вона пройшла дуже добре. Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та, що ще важливіше, ПРИПИНЕННЯ війни.

Умови для цього будуть узгоджені між двома сторонами, як це тільки може бути, бо вони знають деталі переговорів, про які нікому іншому невідомо.

Тон і дух розмови були чудовими. Якби це було не так, я б сказав про це зараз, а не пізніше. Росія хоче вести масштабну ТОРГІВЛЮ зі США, коли це катастрофічне кровопролиття закінчиться, і я згоден. Для Росії існує величезна можливість створити дуже велику кількість робочих місць та багатств. Її потенціал БЕЗМЕЖНИЙ. Так само Україна може бути великим бенефіціаром торгівлі в процесі відбудови своєї країни.

Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно. Я повідомив про це президента України Володимира Зеленського, президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Фінляндії Александера Стубба під час телефонної розмови зі мною одразу після розмови з президентом Путіним.

Ватикан, представлений Папою Римським, заявив, що був би дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться!".

У заяві Путіна після дзвінка згадки про негайні переговори не було. Там взагалі не було нічого, що свідчило б про готовність Росії припиняти війну. Російський керманич сказав про якийсь меморандум, що може включати припинення вогню на певний період, але – після "досягнення домовленостей".

Українська делегація обговорювала з російською прямі переговори Зеленського і Путіна під час першої з 2022-го зустрічі в Туреччині.