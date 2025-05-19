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Фон дер Ляєн: оборонне партнерство ЄС та Британії відкриває нові можливості для підтримки України

ЄС та Британія відновили партнерство у безпеці та обороні.

Фон дер Ляєн: оборонне партнерство ЄС та Британії відкриває нові можливості для підтримки України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 2 лютого 2023 року
Фото: EPA/UPG

Оновлення партнерства ЄС і Британії відкриває нові можливості для спільних зусиль у підтримці України, зокрема, шляхом спільного замовлення військового обладнання та координації прямих інвестицій в український ОПК.

Про це на пресконференції за підсумками саміту ЄС – Велика Британія заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, пише Укрінформ.

"Наше партнерство… створить нові можливості для нашої промисловості, а також для відкритої скоординованої підтримки для України (і це є важливим) як шляхом спільного замовлення військових спроможностей, які потім будуть передаватися Україні, так і для прямих інвестицій в оборонну промисловість України… Ми залишаємося єдиними навколо (підтримки) боротьби України за її виживання. Ми рішуче віддані повному та безумовному припиненню вогню, що має привести до справедливого та тривалого миру в Україні", – заявила президентка Єврокомісії

Під час саміту у Лондоні ЄС і Велика Британія відкрили новий розділ у своїх відносинах. Одним із головних досягнень є відновлення партнерства у безпеці та обороні.

"Це сприятиме зростанню співробітництва в ініціативах з безпеки й оборони, що охоплює багато тем, – в оборонній промисловості, але також у військовій мобільності, у підтриманні миру та у кризовому менеджменті, у протидії гібридним загрозам – якщо згадати лише кілька напрямків. Це перший крок до участі Великої Британії у європейській оборонній інвестиційній програмі SAFE, що передбачає 150 млрд євро кредитів для спільного замовлення. Наше безпекове та оборонне партнерство відкриває двері до такого спільного замовлення", – каже Урсула фон дер Ляєн.

  • Велика Британія та ЄС досягли "прориву" у переговорах щодо історичного перезавантаження відносин після Brexit. У понеділок оголосять договір про оборону та безпеку, але перемовини щодо деталей оновлених відносин тривають.
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