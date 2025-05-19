Литва судитиметься з Білоруссю у Гаазі через міграційну кризу на кордоні

Литва подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі позов проти Білорусі, у звинуваченні організації режимом Олександра Лукашенка в організації міграційної кризи, що є порушенням норм міжнародного права.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Як повідомляє МЗС Литви, справа стосується порушення зобов'язань держав щодо Протоколу ООН проти незаконного ввезення мігрантів суходолом, морем і повітрям.

"З 2021 року Литва стикається з безпрецедентним зростанням потоку нелегальних мігрантів із Білорусі. Про участь Мінська свідчить той факт, що білоруські держпідприємства збільшили кількість авіарейсів з країн Близького Сходу та інших регіонів, організували видачу віз та розміщення мігрантів, що прибувають.

Крім того, після прибуття до Білорусі багато мігрантів було переведено до литовського кордону білоруськими силами безпеки і змушено перетинати його нелегально — часто в небезпечних та загрозливих для життя умовах", — ідеться у заяві МЗС.

За даними МЗС, прикордонні служби Білорусі, незважаючи на неодноразові прохання про співпрацю, відмовилися взаємодіяти з литовськими відомствами з метою припинення незаконних перетинів кордону.

"Литва розглядає ці дії як навмисну спробу білоруського режиму використати міграцію як засіб політичного тиску на Литву та Європейський Союз — у відповідь на їх підтримку білоруської демократії та санкції за порушення прав людини", — наголошується в повідомленні.

За даними МЗС, незважаючи на інтенсивні двосторонні переговори, суперечка про порушення Протоколу не була врегульована, тому Литва у понеділок звернулася до Міжнародного суду ООН, вимагаючи притягнення Білорусі до відповідальності відповідно до міжнародного права.

Литва вимагає повну компенсацію завданих збитків, включаючи витрати на будівництво стіни, а також гарантії того, що дії, що суперечать міжнародному праву, не повторяться.

За даними Служби охорони державного кордону Литви, з початку міграційної кризи литовські прикордонники запобігли 23,6 тис. випадків нелегального проникнення іноземців до країни Білорусі. Одні й ті самі особи неодноразово намагаються незаконно перетнути кордон.

Минулого року Литва першою звернулася до Міжнародного кримінального суду з проханням розпочати розслідування злочинів проти людяності, скоєних режимом Лукашенка: насильницьку депортацію та переслідування окремих осіб.