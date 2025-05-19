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Сьогодні на грецькому острові Евія стався землетрус, який відчули в Афінах

Підземні поштовхи магнітудою 4,5 залягали на глибині 16,9 кілометра.

Сьогодні на грецькому острові Евія стався землетрус, який відчули в Афінах
Фото: zbruc.eu

Сьогодні зранку стався землетрус на грецькому острові Евія, на північ від Афін, пише eKathimerini з посиланням на Афінський інститут геодинаміки.

За даними Інституту, підземні поштовхи магнітудою 4,5 залягали на глибині 16,9 кілометра. Вони відчувалися в районі столиці. Через 20 хвилин було зареєстровано афтершок магнітудою 3,6.

Повідомлень про руйнування поки що немає.

Останнім часом у цьому районі спостерігалося більше підземних поштовхів, зокрема магнітудою 4,4 в неділю вранці.

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  • Минулого тижня Центр геологічних досліджень Німеччини зафіксував землетрус силою 6,3 бала біля грецького острова Крит. Епіцентр залягав на глибині 83 кілометрів. Землетрус був відчутним у Єгипті.
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