Сьогодні на грецькому острові Евія стався землетрус, який відчули в Афінах

Сьогодні зранку стався землетрус на грецькому острові Евія, на північ від Афін, пише eKathimerini з посиланням на Афінський інститут геодинаміки.

За даними Інституту, підземні поштовхи магнітудою 4,5 залягали на глибині 16,9 кілометра. Вони відчувалися в районі столиці. Через 20 хвилин було зареєстровано афтершок магнітудою 3,6.

Повідомлень про руйнування поки що немає.

Останнім часом у цьому районі спостерігалося більше підземних поштовхів, зокрема магнітудою 4,4 в неділю вранці.