Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки ведення служби
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
Угорщина на тлі рекордного дефіциту бюджету заморозила частину видатків
The Guardian: посадовці ЄС поїдуть до Туреччини, аби в разі провалу переговорів передати Трампу сигнал, що Росія не хоче миру
The Guardian: посадовці ЄС поїдуть до Туреччини, аби в разі провалу переговорів передати Трампу сигнал, що Росія не хоче миру
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
Вербові велетні. Друга весна на дні Каховського водосховища
ГУР показало роботу модернізованого ЗРК С-200, яким уразили російський Ту-22 М3
ГУР показало роботу модернізованого ЗРК С-200, яким уразили російський Ту-22 М3
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Папа Римський Лев XIV приїде в Україну, - La Repubblica
Віткофф: на переговорах України з Росією можуть обговорювати окуповані території, доступ до моря і ЗАЕС
Віткофф: на переговорах України з Росією можуть обговорювати окуповані території, доступ до моря і ЗАЕС
Комарницький із дружиною володіли 110 квартирами в Києві, які швидко продали, - "Слідство. Інфо"
Комарницький із дружиною володіли 110 квартирами в Києві, які швидко продали, - "Слідство. Інфо"
ГоловнаСвіт

Біля грецького острова Крит зафіксували землетрус силою 6,3 бала

Поштовхи відчували навіть в Єгипті.

Біля грецького острова Крит зафіксували землетрус силою 6,3 бала
Фото: zbruc.eu

Центр геологічних досліджень Німеччини зафіксував у ніч на середу землетрус силою 6,3 бала біля грецького острова Крит.

Як пише Reuters, епіцентр залягав на глибині 83 кілометрів. 

Землетрус був відчутним у Єгипті - тамтешній Національний дослідницький інститут астрономії та геофізики прозвітував щодо фіксації поштовхів до 6,4 бала на відстані 431 кілометр від північного берега країни. Постраждалих чи руйнувань немає. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies