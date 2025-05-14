Біля грецького острова Крит зафіксували землетрус силою 6,3 бала

Центр геологічних досліджень Німеччини зафіксував у ніч на середу землетрус силою 6,3 бала біля грецького острова Крит.

Як пише Reuters, епіцентр залягав на глибині 83 кілометрів.

Землетрус був відчутним у Єгипті - тамтешній Національний дослідницький інститут астрономії та геофізики прозвітував щодо фіксації поштовхів до 6,4 бала на відстані 431 кілометр від північного берега країни. Постраждалих чи руйнувань немає.