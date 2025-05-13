Святі ворота вічного Києва і ювілейний рік
Святі ворота вічного Києва і ювілейний рік
Українська розвідка розкрила деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"
Українська розвідка розкрила деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Єрмак відповів, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна
Єрмак відповів, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна
Обшуки в керівників НГУ: НАБУ і САП не коментуватимуть слідчі дії, але нагадують, що вони не дорівнюють винуватості
Обшуки в керівників НГУ: НАБУ і САП не коментуватимуть слідчі дії, але нагадують, що вони не дорівнюють винуватості
Новим заступником начальника КМВА став офіцер Ігор Рева
Новим заступником начальника КМВА став офіцер Ігор Рева
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Чому українці не люблять ходити до лікарів, але охоче п'ють “фуфломіцини” - пояснює професорка Марина Стародубська
Чому українці не люблять ходити до лікарів, але охоче п'ють “фуфломіцини” - пояснює професорка Марина Стародубська
ГоловнаСвіт

Комісар ЄС з енергетики стверджує, що Євросоюз не повернеться до енергоносіїв із РФ навіть після війни

Блок планує повністю відмовитись від російського викопного палива до 2027 року.

Комісар ЄС з енергетики стверджує, що Євросоюз не повернеться до енергоносіїв із РФ навіть після війни
Дан Йоргенсен
Фото: EPA/UPG

Комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що навіть після можливого укладання мирної угоди між Україною та Росією та закінчення війни Євросоюз не відновить імпорт російських енергоносіїв, передає DW.  

"Європейському Союзу гранично ясно: ми не хочемо енергетичних поставок з Росії у майбутньому. Ми не хочемо їх зараз і ми не хочемо їх після укладання миру", - наголосив Йоргенсен під час зустрічі профільних міністрів європейських країн у Варшаві.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Йоргенсен зазначив, що на початку травня Єврокомісія представила план повної відмови від російського викопного палива до 2027 року. Програма поступової відмови від енергоносіїв із РФ під назвою REPowerEU передбачає комплекс законодавчих змін на рівні Європейського Союзу та обов'язкові до виконання національні плани до кінця 2025 року, повідомив Йоргенсен.

Укладати нові угоди з постачальниками російського газу - як трубопровідного, так і ЗПГ - не будуть, а спотові контракти, що діють, будуть завершені до кінця 2025 року. За даними Єврокомісії, цей захід призведе до того, що вже до кінця поточного року ЄС на третину скоротить постачання російського газу. Наразі частка російського газу становить 13% від усього газового ринку Євросоюзу, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона сягала 45%.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies