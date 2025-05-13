В ООН вважають, що люди в Газі незабаром почнуть гинути від голоду, якщо Ізраїль не допускатиме гуманітарну допомогу

Генеральний комісар агенції ООН Unrwa, що займається підтримкою палестинських біженців, вважає, що якщо Ізраїль не дозволить надходження гуманітарної допомоги до Гази, то скоро люди почнуть гинути від голоду. Про це він сказав у розмові з BBC.

Філіпп Лаззаріні розповів, що Газою шириться голод, люди виснажені. Ізраїль, на його думку, перетворив гуманітарну допомогу на зброю.

У спільному зведенні Комісії, що складається з представників ООН, благодійних організацій та урядів, що має назву Integrated Food Security Phase Classification, констатують наближення Гази до голоду. Згідно з цими даними, усе населення Гази – це понад два мільйони людей, з них половина – діти, переживають гостру нестачу продовольства.

Комісія стверджує, що 470 000 жителів Гази, тобто 22 % населення, перебувають на фазі 5, позначеної як "катастрофічна". Це означає, що "принаймні одне з п'яти домогосподарств відчуває крайній брак їжі і стикається з голодом, що призводить до злиднів, надзвичайно критичного гострого недоїдання і смерті".

На практиці це означає, що 71 000 дітей і понад 17 000 матерів "потребуватимуть терміново лікування від наслідків гострого недоїдання".

Тисячі тонн їжі, медичної допомоги та гуманітарних товарів, які їм потрібні, знаходяться лише за кілька миль звідти, по інший бік кордону в Єгипті.

Комісар не має сумнівів, що Ізраїль використовує заборону на постачання "гуманітарки" в Газу як інструмент війни.

"У мене немає жодних сумнівів, що саме це ми спостерігали протягом останніх 19 місяців, особливо протягом останніх двох місяців. Це воєнний злочин. Кількісну оцінку дасть Міжнародний суд ООН, а не я, але те, що я можу сказати, те, що ми бачимо, що ми спостерігаємо, продовольство та гуманітарна допомога справді використовуються для досягнення політичної чи військової мети в контексті Гази", – сказав він.

Лаззаріні вважає, що ситуація рухається до геноциду.

Ізраїль не приховує, що використовує заборону на постачання допомоги до Гази для тиску на ХАМАС, який фактично керує Смугою.

Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір казав, що буде "історичною помилкою" повернути допомогу до Гази до того, як ХАМАС паде і випустить усіх заручників.