Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Єрмак відповів, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна
Єрмак відповів, чи готова Україна спілкуватися з кимось, окрім Путіна
Два матеріали LB.ua потрапили у шорт-лист конкурсу "Честь професії 2025"
Два матеріали LB.ua потрапили у шорт-лист конкурсу "Честь професії 2025"
Чому українці не люблять ходити до лікарів, але охоче п'ють “фуфломіцини” - пояснює професорка Марина Стародубська
Чому українці не люблять ходити до лікарів, але охоче п'ють “фуфломіцини” - пояснює професорка Марина Стародубська
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Жінка в церкві нехай мовчить? Чи справді християнство є чоловічою релігією?
Українська розвідка розкрила деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"
Українська розвідка розкрила деталі нової крилатої ракети РФ – S8000 "Бандероль"
Святі ворота вічного Києва і ювілейний рік
Святі ворота вічного Києва і ювілейний рік
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Голова ДПС: «Часто з бізнесом бракує просто чесної розмови: "Ти тут трохи недоплатив. Вибач, маєш виправити. Така наша робота"»
Новим заступником начальника КМВА став офіцер Ігор Рева
Новим заступником начальника КМВА став офіцер Ігор Рева
ГоловнаСвіт

Уряд лейбористів в Австралії склав присягу на другий термін

Кабінет з найбільшою парламентською підтримкою від часу заснування держави.

Уряд лейбористів в Австралії склав присягу на другий термін
Ентоні Албаніз
Фото: EPA/UPG

В Австралії офіційно розпочав роботу новий-старий уряд під керівництвом Ентоні Албаніза - міністри склали присягу в присутності представниці короля Чарльза ІІІ, генерал-губернаторки Саманти Мостін.

Як пише Reuters, на другий термін, окрім прем'єра, пішли також усі ключові очільники відомств - міністри фінансів, закордонних справ, оборони та торгівлі. 

Уряд лейбористів матиме, за словами Албаніза, "найміцнішу парламентську підтимку за час існування незалежної Австралії". З 1901 року, коли з шести британських колоній постала федеративна республіка, жодна партія справді не мала настільки впевненої переваги: щонайменше 92 портфелі у 150-місному законодавчому органі.

У неділю, 18 травня, прем'єр-міністр Австралії планує відвідати Рим та взяти участь в інтронізації Папи Римського Лева XIV. У Вічному місті може відбутися зустріч політика з європейськими колегами.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies