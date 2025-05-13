Уряд лейбористів в Австралії склав присягу на другий термін

Кабінет з найбільшою парламентською підтримкою від часу заснування держави.

В Австралії офіційно розпочав роботу новий-старий уряд під керівництвом Ентоні Албаніза - міністри склали присягу в присутності представниці короля Чарльза ІІІ, генерал-губернаторки Саманти Мостін.

Як пише Reuters, на другий термін, окрім прем'єра, пішли також усі ключові очільники відомств - міністри фінансів, закордонних справ, оборони та торгівлі.

Уряд лейбористів матиме, за словами Албаніза, "найміцнішу парламентську підтимку за час існування незалежної Австралії". З 1901 року, коли з шести британських колоній постала федеративна республіка, жодна партія справді не мала настільки впевненої переваги: щонайменше 92 портфелі у 150-місному законодавчому органі.

У неділю, 18 травня, прем'єр-міністр Австралії планує відвідати Рим та взяти участь в інтронізації Папи Римського Лева XIV. У Вічному місті може відбутися зустріч політика з європейськими колегами.