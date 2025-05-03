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ЗМІ: в Австралії на парламентських виборах перемагає правляча Лейбористська партія

Згідно з прогнозом після закриття виборчих дільниць, лейбористи можуть розраховувати на 86 місць у майбутньому парламенті, чого буде достатньо для більшості.

ЗМІ: в Австралії на парламентських виборах перемагає правляча Лейбористська партія
прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе
Фото: ЕРА/UPG

На парламентських виборах в Австралії, як випливає з прогнозів Australian Broadcasting Corporation (ABC) після закриття виборчих дільниць, перемогу здобуває правляча Австралійська лейбористська партія (АЛП) на чолі з чинним прем'єр-міністром Ентоні Альбанезе, передає DW.

"Лейбористи сформують уряд у наступному парламенті", – заявив експерт з виборів Ентоні Грін після закриття дільниць, представляючи прогноз телекомпанії ABC. За його розрахунками, лейбористи можуть розраховувати на 86 місць у майбутньому парламенті, чого буде достатньо для більшості, а отже їм не доведеться домовлятися про коаліцію.

Ліберально-національній коаліції (ЛНК), очолюваній Пітером Даттоном, теленканал ABC прогнозує 40 місць у парламенті. Лейбористи значно перевершили результати опитувань громадської думки. Альбанезе, ймовірно, стане першим главою уряду за більш як 20 років, обраним на другий термін.

Дострокове голосування на виборах в Австралії тривало весь тиждень, за який свої голоси віддали близько 5,7 млн з 18,1 млн виборців. Основний день виборів – 3 травня. Ще понад 1,5 млн осіб надіслали бюлетені поштою. За підсумками голосування будуть визначені 40 із 76 сенаторів та 150 депутатів Палати представників.
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