У Зеленського обговорили кроки для реалізації його домовленостей в ПАР

Заступник керівника Офісу президента Ігор Брусило провів онлайн-нараду щодо результатів візиту Володимира Зеленського до Південно-Африканської Республіки.

Про це повідомила пресслужба ОП.

У нараді взяли участь спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки, заступники міністрів енергетики, цифрової трансформації, аграрної політики та продовольства, а також радник міністра аграрної політики та продовольства.

"Ішлося про конкретні кроки для реалізації домовленостей, яких досягли президенти України та ПАР. Особливу увагу приділили розвитку співпраці у сферах енергетики, цифрових технологій та агропромислового комплексу", - повідомили в ОП.

Також під час наради визначили пріоритетні напрями двосторонньої співпраці, серед яких - спільні проєкти в галузі розширення торгівлі сільськогосподарською продукцією, відновлюваної енергетики та розвитку цифрових технологій.

Брусило наголосив, що важливо поглиблювати відносини з ПАР як важливим партнером на Африканському континенті, а також - учасником G20.

"Візит президента України до ПАР відкрив нові можливості для розширення нашої присутності на Африканському континенті. Наше завдання – забезпечити ефективну реалізацію досягнутих домовленостей і сприяти розвитку економічної співпраці між нашими країнами", - сказав Брусило.