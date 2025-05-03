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У Зеленського обговорили кроки для реалізації його домовленостей в ПАР

На нараді визначили пріоритетні напрями двосторонньої співпраці.

У Зеленського обговорили кроки для реалізації його домовленостей в ПАР
Ігор Брусило
Фото: Офіс президента

Заступник керівника Офісу президента Ігор Брусило провів онлайн-нараду щодо результатів візиту Володимира Зеленського до Південно-Африканської Республіки.

Про це повідомила пресслужба ОП.

У нараді взяли участь спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки, заступники міністрів енергетики, цифрової трансформації, аграрної політики та продовольства, а також радник міністра аграрної політики та продовольства. 

"Ішлося про конкретні кроки для реалізації домовленостей, яких досягли президенти України та ПАР. Особливу увагу приділили розвитку співпраці у сферах енергетики, цифрових технологій та агропромислового комплексу", - повідомили в ОП. 

Також під час наради визначили пріоритетні напрями двосторонньої співпраці, серед яких - спільні проєкти в галузі розширення торгівлі сільськогосподарською продукцією, відновлюваної енергетики та розвитку цифрових технологій. 

Брусило наголосив, що важливо поглиблювати відносини з ПАР як важливим партнером на Африканському континенті, а також - учасником G20.

"Візит президента України до ПАР відкрив нові можливості для розширення нашої присутності на Африканському континенті. Наше завдання – забезпечити ефективну реалізацію досягнутих домовленостей і сприяти розвитку економічної співпраці між нашими країнами", - сказав Брусило.

  • Як повідомлялося, 24 квітня Зеленський відвідав ПАР. Це - його перший візит до країни, яка зараз головує у "Групі двадцяти".
  • У зв'язку з російською нічною атакою президент скоротив програму свого візиту, але в ПАР залишився міністр закордонних справ Андрій Сибіга. 
  • Президент ПАР Сіріл Рамафоса перед візитом Зеленського провів телефонні розмови з російським і американським президентами. 
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