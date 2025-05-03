На тлі конфлікту з Індією Пакистан провів випробування балістичної ракети

Пакистан провів випробувальний запуск балістичної ракети на тлі загострення конфлікту з Індією.
Про це пише AP.
За інформацією пакистанських військових, дальність польоту ракети класу “земля-земля” становить 450 кілометрів. Коментарів з боку Індії стосовно ракетного випробування наразі не було.
Як пише агенство, запуск системи Abdali спрямований на забезпечення “оперативної готовності військ і перевірку ключових технічних параметрів”. Зокрема ідеться про вдосконалення навігаційної системи ракети та підвищеної маневровості.
У Пакистан додають, що ракети не запускаються в напрямку прикордонної зони з Індією, зазвичай вони запускаються в Аравійське море або пустелі південно-західної провінції Белуджистан.
- Індія заборонила імпорт усіх товарів, що походять із Пакистану або проходять транзитом через його територію.
- Індія оголосила про закриття свого повітряного простору для всіх зареєстрованих у Пакистані та військових літаків.