США успішно випробували нову гіперзвукову ракету

Це був перший запуск у рамках програми CPS із використанням флотського методу холодного газу.

Пентагон проввів успішне випробування гіперзвукової ракети Conventional Prompt Strike (CPS).

Про це повідомляє Міноборони США.

Випробування нової гіперзвукової ракети провели з Космічної бази ВПС на мисі Канаверал, штат Флорида. У міноборони відзначили, що це був перший запуск у рамках програми CPS із використанням флотського методу холодного газу, який передбачений для майбутнього розміщення на морських платформах ВМС США.

За словами директора Стратегічних системних програм ВМС США віцеадмірала Джонні Вулфа-молодшого, метод холодного газу дає змогу безпечно виштовхнути ракету з платформи на безпечну висоту над кораблем до моменту запалювання першого ступеня.

"Це технічне досягнення наближає нас до виконання нашої місії — забезпечення ВМС США безпечними та надійними гіперзвуковими можливостями", — додає віцеадмірал.

Міністр військово-морських сил Джон Фелан додає, що швидкість, дальність і живучість гіперзвукової зброї є ключовими компонентами інтегрованого стримування США.

"Коли Conventional Prompt Strike будуть застосовані, вони нададуть нашим бійцям неперевершені можливості", — сказав він.

Випробування стало наступним етапом реалізації програми льотних тестів спільного бойового заряду All Up Round (AUR), який ВМС США розробляють у партнерстві з Управлінням швидкого впровадження та критичних технологій Сухопутних військ. У 2024 році в межах програми було проведено ще два повноцінні випробування AUR, якими планують озброїти і ВМС, і армію США.

Програма CPS вела тривалу підготовку до першого розгортання ракети на борту есмінця USS Zumwalt. Зокрема, було реалізовано масштабну кампанію наземних тестів на випробувальному стенді повітряного запуску для верифікації методу запуску.

Отримані під час останнього льотного випробування дані будуть використані для подальшої розробки, виробництва AUR і першого застосування методу холодного газу на надводній платформі.

У Пентагоні наголосили, що стрімкий розвиток і демонстрація гіперзвукових ударних систем звичайного озброєння морського базування, посилює здатність США ефективно стримувати і, за необхідності, перемагати потенційних стратегічних суперників.