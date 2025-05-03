Принц Гаррі заявив про бажання примирення з королівською родиною

Але повернутися у Британію з дружиною та дітьми він не вважає можливим.

Молодший син короля Великої Британії Чарльза III Гаррі, герцог Сассекський, дав велике інтерв'ю BBC, в якому заявив, що батько не розмовляє з ним через судову тяганину щодо державної охорони.

У п'ятницю принц остаточно програв апеляцію проти позбавлення його родини захисту найвищого рівня після того, як він та його дружина Меган Маркл у 2020 році вирішили припинити виконання королівських обов'язків. Гаррі стверджує, що тепер він не може їздити на батьківщину з сім'єю без спеціального запрошення з боку монарха, бо вважає це небезпечним.

При цьому принц сказав, що пробачив королю та іншим членам родини колишні образи й непорозуміння і хотів би піти на примирення, бо "не знає, скільки ще часу залишилося батькові". На думку Гаррі, більше немає сенсу сваритися, оскільки "життя надто цінне".