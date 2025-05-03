Трамп планує грандіозний військовий парад на свій день народження
Трамп планує грандіозний військовий парад на свій день народження
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
​Малюк доповів Зеленському про розслідування обставин замаху на Стерненка
Держдеп: США більше не будуть посередником у переговорах із Росією та Україною. Сторони мають домовитися самі
Держдеп: США більше не будуть посередником у переговорах із Росією та Україною. Сторони мають домовитися самі
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
Петиція із закликом звільнити керівницю Департаменту охорони здоров’я КМДА Гінзбург набрала необхідні для розгляду голоси
У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
У Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Богуслаєва
Артилерія в епоху дронів
Артилерія в епоху дронів
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
ГоловнаСвіт

Трамп хоче прибрати з Конгресу демократів, які ініціювали проти нього імпічмент

Господар Білого дому гнівно розкритикував політичних опонентів.

Трамп хоче прибрати з Конгресу демократів, які ініціювали проти нього імпічмент
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social піддав нищівній критиці демократів, які зареєстрували у Конгресі подання щодо його імпічменту.

Республіканець заявив, що його суперники "зовсім вийшли з-під контролю і втратили все, особливо розум". Двох конгресменів глава держави назвав "радикальними лівими божевільними, психами, малоповажними нікому не відомими людьми". 

Трамп переконаний, що навіть самі автори законопроєкту про імпічмент не знають, за що хочуть притягти президента до відповідальності. Господар Білого дому припустив, що це за "розгрібання того гармидеру, який вони залишили на кордоні, з найвищою в історії країни інфляцією, з некомпетентним виведенням військ з Афганістану, війною Росії проти України й нападом на Ізраїль". 

Президент закликав своїх однопартійців "замислитися над тим, щоб прибрати цих демократів з Конгресу за злочини, які вони вчинили, заважаючи мені працювати над тим, щоб врятувати країну".

 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies