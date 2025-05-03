Трамп хоче прибрати з Конгресу демократів, які ініціювали проти нього імпічмент

Президент США Дональд Трамп у власній соцмережі Truth Social піддав нищівній критиці демократів, які зареєстрували у Конгресі подання щодо його імпічменту.

Республіканець заявив, що його суперники "зовсім вийшли з-під контролю і втратили все, особливо розум". Двох конгресменів глава держави назвав "радикальними лівими божевільними, психами, малоповажними нікому не відомими людьми".

Трамп переконаний, що навіть самі автори законопроєкту про імпічмент не знають, за що хочуть притягти президента до відповідальності. Господар Білого дому припустив, що це за "розгрібання того гармидеру, який вони залишили на кордоні, з найвищою в історії країни інфляцією, з некомпетентним виведенням військ з Афганістану, війною Росії проти України й нападом на Ізраїль".

Президент закликав своїх однопартійців "замислитися над тим, щоб прибрати цих демократів з Конгресу за злочини, які вони вчинили, заважаючи мені працювати над тим, щоб врятувати країну".