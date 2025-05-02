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Держдепартамент США схвалив продаж Україні послуг з навчання пілотів та підтримки винищувачів F-16

Орієнтовна вартість контракту складає 310,5 млн доларів.

Держдепартамент США схвалив продаж Україні послуг з навчання пілотів та підтримки винищувачів F-16
Ілюстративне фото
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг з навчання пілотів та підтримки винищувачів F-16.

Про це повідомляє Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США.

Зазначається, що до цього пакету вартістю орієнтовно 310,5 млн доларів увійдуть: 

  • модифікації та оновлення літаків; 
  • навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування та забезпечення винищувачів; 
  • запасні частини, ремонт; наземне обладнання;
  • інженерна, технічна та логістична підтримка з боку уряду США й підрядників тощо.

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У повідомленні вказано, що цей продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки США. Він покращить безпеку країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі.

“Запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, забезпечуючи ефективну підготовку її пілотів та підвищуючи її оперативну сумісність зі Сполученими Штатами завдяки комплексній підготовці з Повітряними силами США”, - наголосили в Пентагоні.
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