Вихідні в Україні будуть дощовими і з грозами

3-5 травня погоду над територією України зумовлюватимуть поле зниженого атмосферного тиску та атмосферні фронти. Вони принесуть у західні, північні та більшості центральних областей короткочасні дощі, місцями з грозами.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вдень 4 травня на Закарпатті та в Карпатах очікують на значні дощі. В понеділок в Україні, крім південного сходу, дощі, вдень місцями пройдуть грози.

3 травня вдень у північній частині та в Карпатах, 4 травня в Україні, крім південного сходу, місцями можуть бути пориви південно-західного вітру 15-20 м/с.

Температурний фон теж зазнаватиме коливань: у вихідні з південного заходу Європи до нашої держави пошириться тепла повітряна маса, але вже в понеділок денна температура знизиться внаслідок надходження порції прохолоди з північного заходу.

3 травня на Лівобережжі та в Криму вночі значення температури будуть в межах +1..+6°, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, а ось вдень метеорологи фіксуватимуть від 15 до 20°, на решті території вночі повітря охолоне до 5-11 тепла, а вдень стовпчики термометрів сягатимуть 19-24°.

4 травня у більшості областей мінімальні значення будуть коливатись 8-14°, а вдень приземний шар повітря прогріється до 20-27°. В понеділок в Україні очікують на зниження денної температури до 17-23°, у західних областях - до 11-16°.