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У квітні оператори Сил безпілотних систем уразили 11 ворожих систем ППО

Також пілоти батальйону вразили 5 танків, 6 бойових бронемашин, 12 одиниць артилерії та іншу техніку.

У квітні оператори Сил безпілотних систем уразили 11 ворожих систем ППО
Фото: скріншот

У квітні оператори 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем уразили 11 систем ППО противника, а також іншу військову техніку ворога.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем у Telegram.

Зокрема, українські бійці вивели з ладу 5 комплексів "Бук-М3", два "Бук-М2" та по одному – "Бук-М1", "Стріла-10", "Оса" та "Тунгуска". 

Також пілоти батальйону вразили 5 танків, 6 бойових бронемашин, 12 одиниць артилерії, 79 автомобілів та 4 РСЗВ. А ще – знищили 183 укриття з особовим складом противника, 27 систем РЕБ/РЕР та 2 склади з пальним. 

Крім цього воїни "Рейду" збили 6 БпЛА типу "Zala", "Молнія-2", "Орлан-10" і "Supercam", та знищили по одному екіпажу БПЛА "Ланцет" та "Zala".

"Нарощування темпів бойової роботи підрозділу та успішний ППОцид – це результат глибокої розвідки, точного аналізу й ретельного планування кожної операції", – зазначають у СБС.
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