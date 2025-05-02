Уряд виділяє 540 млн грн на модернізацію профтехосвіти

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про розподіл 540 млн грн субвенції для регіонів на оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної та фахової передвищої освіти.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 травня.

За його словами, кошти спрямують на модернізацію лабораторій, впровадження енергоефективних рішень та підвищення безпеки освітнього середовища.

«Кошти будуть виділені для понад 100 закладів освіти, які готують інженерів, токарів, будівельників, технологів, операторів верстатів та інших фахівців, без яких неможлива відбудова.», — сказав Шмигаль.