Унаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула людина, троє — зазнали поранень

Також пошкоджень зазнала соціальна інфраструктура населених пунктів.

Російські військові у п'ятницю, 2 травня, атакували Костянтинівську громаду і місто Покровськ. Унаслідок обстрілів є жертви.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", — пише він.

Опівдні 2 травня росіяни скинули авіабомбу на Клинове Костянтинівської громади — вбили 66-річну жінку, пошкодили будинок.

Під ворожий артилерійський обстріл пострапило місто Костянтинівка. Там унаслідок ворожого обстрілу поранено 2 людини, пошкоджено будинок, крамницю, кав'ярню, аптеку, 2 промислових приміщення і 4 інфраструктурні об'єкти.

Ще 1 людина зазнала поранень у Покровську.

"Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!", — наголошує Філашкін.