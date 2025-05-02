Унаслідок російських обстрілів на Донеччині загинула людина, троє — зазнали поранень

Російські військові у п'ятницю, 2 травня, атакували Костянтинівську громаду і місто Покровськ. Унаслідок обстрілів є жертви.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Щонайменше 1 людина загинула і 3 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Донеччини", — пише він.
Опівдні 2 травня росіяни скинули авіабомбу на Клинове Костянтинівської громади — вбили 66-річну жінку, пошкодили будинок.
Під ворожий артилерійський обстріл пострапило місто Костянтинівка. Там унаслідок ворожого обстрілу поранено 2 людини, пошкоджено будинок, крамницю, кав'ярню, аптеку, 2 промислових приміщення і 4 інфраструктурні об'єкти.
Ще 1 людина зазнала поранень у Покровську.
"Залишатися на Донеччині небезпечно! Евакуюйтесь своєчасно!", — наголошує Філашкін.
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