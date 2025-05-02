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Окупанти атакували з дрона центральну частину Херсона

Унаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Окупанти атакували з дрона центральну частину Херсона
Фото: Херсонська ОВА

Російські військові атакували дроном середмістя Херсона. Унаслідок удару погрілося цивільне авто, постраждали двоє людей.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 13:00 російські війська атакували з БпЛА середмістя Херсона. Ворог вдарив по парковці, через що згоріла одна автівка, ще кілька – пошкоджено", – ідеться у повідомленні. 

Відомо про двох постраждалих чоловіків, 52 та 60 років. Потерпілі – у лікарні, їм надають всю необхідну меддопомогу.

  • Унаслідок вчорашніх ударів ворога по Херсонській області поранені шестеро людей. Росіяни атакували 30 населених пунктів. 
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