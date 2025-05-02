Російські військові атакували дроном середмістя Херсона. Унаслідок удару погрілося цивільне авто, постраждали двоє людей.
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Близько 13:00 російські війська атакували з БпЛА середмістя Херсона. Ворог вдарив по парковці, через що згоріла одна автівка, ще кілька – пошкоджено", – ідеться у повідомленні.
Відомо про двох постраждалих чоловіків, 52 та 60 років. Потерпілі – у лікарні, їм надають всю необхідну меддопомогу.
- Унаслідок вчорашніх ударів ворога по Херсонській області поранені шестеро людей. Росіяни атакували 30 населених пунктів.