Російські військові атакували дроном середмістя Херсона. Унаслідок удару погрілося цивільне авто, постраждали двоє людей.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 13:00 російські війська атакували з БпЛА середмістя Херсона. Ворог вдарив по парковці, через що згоріла одна автівка, ще кілька – пошкоджено", – ідеться у повідомленні.

Відомо про двох постраждалих чоловіків, 52 та 60 років. Потерпілі – у лікарні, їм надають всю необхідну меддопомогу.