Керівник АОЗ пояснив, чому продовжують співпрацю із заводом, що постачав браковані міни

Агентство оборонних закупівель далі співпрацює із оборонним заводом Дніпропетровщини, гендиректор якого отримав підозру у справі про постачання неякісних мін до Збройних сил, повідомив керівник АОЗ Арсен Жумаділов.

За його словами, затримання керівника заводу не вплинуло критично на виробництво.

“Цей завод є нашим контрагентом, але не основним, бо ми диверсифікували постачання, так як у нас є ще щонайменше чотири постачальники, які виконують великі обсяги, тож цей завод не найбільший наш постачальник”, - пояснив Жумаділов.

Що стосується якості, каже, зараз ситуація на заводі інша, так як виробник перебудував процеси. З усім іншим розбиратиметься суд.

Чому АОЗ продовжує працювати з цим заводом, Жумаділов пояснив, що агенція працює з усіма ключовими українськими виробниками, а те що кілька партій номенклатури виявилися неякісними - це недостатня підстава, щоб припиняти контракти з виробництвом.

“Ми ключова закупівельна агенція зброї і якщо ми не будемо контрактувати те чи інше оборонне підприємство, воно просто закриється. Якщо немає дуже серйозних підстав для закриття, то має бути проведена робота над помилками і воно має працювати”, - пояснив керівник АОЗ.