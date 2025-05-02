Керівник АОЗ пояснив, чому продовжують співпрацю із заводом, що постачав браковані міни

Агентство оборонних закупівель далі співпрацює із оборонним заводом Дніпропетровщини, гендиректор якого отримав підозру у справі про постачання неякісних мін до Збройних сил, повідомив керівник АОЗ Арсен Жумаділов.
За його словами, затримання керівника заводу не вплинуло критично на виробництво.
“Цей завод є нашим контрагентом, але не основним, бо ми диверсифікували постачання, так як у нас є ще щонайменше чотири постачальники, які виконують великі обсяги, тож цей завод не найбільший наш постачальник”, - пояснив Жумаділов.
Що стосується якості, каже, зараз ситуація на заводі інша, так як виробник перебудував процеси. З усім іншим розбиратиметься суд.
Чому АОЗ продовжує працювати з цим заводом, Жумаділов пояснив, що агенція працює з усіма ключовими українськими виробниками, а те що кілька партій номенклатури виявилися неякісними - це недостатня підстава, щоб припиняти контракти з виробництвом.
“Ми ключова закупівельна агенція зброї і якщо ми не будемо контрактувати те чи інше оборонне підприємство, воно просто закриється. Якщо немає дуже серйозних підстав для закриття, то має бути проведена робота над помилками і воно має працювати”, - пояснив керівник АОЗ.
- Торік у листопаді Міністерство оборони заявило, що проводило розслідування причин нештатного спрацювання 120-міліметрових мін.
- Перед тим “Дзеркало тижня” із посиланням на джерела повідомляло про відкликання щонайменше 100 тисяч мін. Зокрема, журналіст Юрій Ніколов назвав причиною проблеми те, що “підлеглі Рустема Умєрова, які мали контролювати якість мін від підлеглих Олександра Камишина, банально приховували проблеми виробника”.
- 29 квітня Офіс генпрокурора повідомив про вручені підозри генеральному директору оборонного заводу, його першому заступнику, начальнику групи контролю якості військового представництва Міноборони та екскерівнику цього представництва.