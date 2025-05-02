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У квітні ЗСУ отримали понад 120 новинок озброєння та військової техніки, - Міноборони

Із початку року було кодифіковано понад 400 новинок ОВТ українського виробництва.

У квітні ЗСУ отримали понад 120 новинок озброєння та військової техніки, - Міноборони
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Протягом квітня 2025 року Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у Збройних силах більше ніж 120 нових зразків озброєння і військової техніки. Понад 85% з них - вітчизняного виробництва.

Про це повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Із початку року було кодифіковано понад 400 новинок озброєння та військової техніки українського виробництва.

Серед зразків, що пройшли кодифікацію в квітні, -  безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, засоби радіоелектронної боротьби, автомобілі.

Також українські зброярі виготовили і випробували чимало засобів зв’язку, наземних роботизованих комплексів. У Міноборони зауважили, що від початку року вже є понад 40 кодифікованих та допущених до експлуатації зразків безпілотних авіаційних комплексів із керуванням по оптоволокну.

"Того, що ми маємо сьогодні в арсеналі, замало. Ми мусимо швидше реагувати на виклики, більше вкладатися у технологічну зброю. Кожен ВОП маємо максимально посилити безпілотними системами", - зазначив Чуркін.

  • У 2024 році Міністерство оборони допустило до експлуатації понад 330 зразків безпілотних систем українського виробництва, що у 4,4 рази більше, ніж у попередньому році, коли було допущено 75 зразків.
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