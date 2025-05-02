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У Житомирі відучора горить полігон побутових відходів, мешканців просять обмежити перебування на відкритому повітрі

Наразі пожежу вдалося локалізувати. Однак сміттєзвалище продовжує тліти. Екологи прогнозують, що це триватиме до кінця вихідних.

У Житомирі відучора горить полігон побутових відходів, мешканців просять обмежити перебування на відкритому повітрі
Фото: ДСНС

У Житомирі відучора горить полігон твердих побутових відходів, школи сьогодні працюватимуть дистанційно. 

Про це повідомляє міська рада. 

Протягом усієї ночі на місці події тривали роботи з ліквідації пожежі. У гасінні були задіяні 31 вогнеборець та 9 одиниць техніки. Завдяки їхнім зусиллям вдалося локалізувати загоряння, і на цей час подальше поширення вогню по території полігону не відбувається.

Фахівці ДУ “Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України” спільно з відділом екології та природних ресурсів міської ради здійснюють моніторинг стану атмосферного повітря. Це дозволить визначити рівень забруднення.

Враховуючи рекомендації екологів, було прийнято рішення про тимчасову зміну роботи закладів освіти:

  • Школи Житомира сьогодні працюють у дистанційному форматі.
  • Дитячі садочки працюють у звичайному режимі, однак прогулянки на відкритому повітрі тимчасово скасовані.
  • Скасовуються всі змагання та тренування спортивних шкіл, заплановані на відкритому  повітрі.

Тим часом екоінспектори оцінюють розмір збитків, завданих довкіллю пожежею.

За їхньою інформацією, загальна площа займання становить 1300 кв м, наразі її локалізовано. Проте, за інформацією фахівців, всередині сміттєзвалище продовжує тліти, і прогнозується, що це триватиме до кінця вихідних. Загальна площа полігону сягає 21 га, а максимальна висота насипу становить 8-10 м. Від ДСНС було залучено 9 одиниць техніки та 31 чоловік особового складу.

Станом на ранок 2 травня держінспектори виїхали на місце події для оцінки площі пожежі та наслідків для довкілля.

Державна екологічна інспекція Поліського округу закликає до повного гасіння пожежі обмежити перебування на вулиці. У разі необхідності пересування містом використовуйте захисні маски. Уникайте фізичної активності на свіжому повітрі; не займайтеся спортом або важкою працею на вулиці – це збільшує глибину дихання й підвищує ризик отруєння. Пийте багато води – це допомагає організму швидше виводити токсини.

Вчора ввечері міська рада повідомила, що на полігоні твердих побутових відходів за адресою: вул. Андріївська, 29 сталося загоряння. 

Мешканцям рекомендували дотримуватися таких профілактичних заходів:

  • Зачиняйте вікна та двері у своїх оселях.
  • По можливості обмежте перебування на відкритому повітрі, особливо в зонах, де відчувається запах диму.
  • Увімкніть системи кондиціювання або очищення повітря, якщо вони у вас є.
  • За необхідності використовуйте маски чи респіратори.
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