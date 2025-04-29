У Новоросійську пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа

Очевидці повідомляють, що чули кілька “хлопків”, після чого почалась пожежа.

28 квітня у Новоросійську Краснодарського краю РФ пролунали вибухи, також спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Повідомляється про пожежу на нафтобазі. Очевидці повідомляють, що чули кілька “хлопків” (так в РФ називають вибухи. - ред.).

В свою чергу, OSINT-аналітик OSINTtechnical повідомляє, що українські війська завдали успішного удару по нафтобазі в російському місті Новоросійськ, після чого об'єкт горить.

Ukrainian forces successfully struck an oil depot in the Russian city of Novorossiysk tonight.



The facility is currently ablaze. pic.twitter.com/WgynAJWmnE — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 28, 2025

Російське МНС запевняє, що на вантажній стоянці загорілося дизельне пальне. Після цього вогонь перекинувся на автомобілі. Пожежу гасять 57 надзвичайників та 19 одиниць техніки.