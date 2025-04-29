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У Новоросійську пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа

Очевидці повідомляють, що чули кілька “хлопків”, після чого почалась пожежа.

У Новоросійську пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа
У Новоросійську пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа
Фото: Скріншот з відео

28 квітня у Новоросійську Краснодарського краю РФ пролунали вибухи, також спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Повідомляється про пожежу на нафтобазі. Очевидці повідомляють, що чули кілька “хлопків” (так в РФ називають вибухи. - ред.).

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В свою чергу, OSINT-аналітик OSINTtechnical повідомляє, що українські війська завдали успішного удару по нафтобазі в російському місті Новоросійськ, після чого об'єкт горить.

Російське МНС запевняє, що на вантажній стоянці загорілося дизельне пальне. Після цього вогонь перекинувся на автомобілі. Пожежу гасять 57 надзвичайників та 19 одиниць техніки.

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