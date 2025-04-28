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У Верблюжій затоці в Києві виявили уламки ракети “Точка-У”

Уламки ракети не становили безпосередньої смертельної загрози для населення.

У Верблюжій затоці в Києві виявили уламки ракети “Точка-У”
У Верблюжій затоці в Києві виявили уламки ракети “Точка-У”
Фото: ДСНС

Мешканці Києва помітили уламки поблизу Верблюжої затоки в Оболонському районі, і повідомили в ДСНС про це.

Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України. 

На місце прибули фахівці і ідентифікували залишки ракети типу “Точка-У”. 

Уламки ракети не становлять безпосередньої смертельної загрози для населення, однак залишаються потенційно небезпечними.

Співробітники ДСНС вилучили уламки з води.

Support LB.ua

В ДСНС закликали громадян у разі виявлення підозрілих предметів або уламків: 

Не наближатися

Не торкатися

Негайно телефонувати за номером "101"

У Верблюжій затоці в Києві виявили уламки ракети “Точка-У”
Фото: ДСНС
У Верблюжій затоці в Києві виявили уламки ракети “Точка-У”

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