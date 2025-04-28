У Верблюжій затоці в Києві виявили уламки ракети “Точка-У”

Мешканці Києва помітили уламки поблизу Верблюжої затоки в Оболонському районі, і повідомили в ДСНС про це.
Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України.
На місце прибули фахівці і ідентифікували залишки ракети типу “Точка-У”.
Уламки ракети не становлять безпосередньої смертельної загрози для населення, однак залишаються потенційно небезпечними.
Співробітники ДСНС вилучили уламки з води.
В ДСНС закликали громадян у разі виявлення підозрілих предметів або уламків:
Не наближатися
Не торкатися
Негайно телефонувати за номером "101"