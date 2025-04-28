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Сили безпілотних систем знищили 52 "шахеди" за допомогою новітніх технологій

Підрозділ СБС Nemesis нарощує спроможності.

Сили безпілотних систем знищили 52 "шахеди" за допомогою новітніх технологій
Фото: Сили оборони Півдня

Завдяки ефективному застосуванню безпілотних технологій, оператори Сил безпілотних систем ЗСУ знищили понад 50 ударних БпЛА типу Shahed.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем.

"За останній час підрозділ Darknode 412-го полку Nemesis перехопив 52 ударні БПЛА типу Shahed‑136 за допомогою новітніх засобів. Завдяки високій майстерності операторів та ефективному застосуванню безпілотних технологій Сили безпілотних систем продовжують зміцнювати захист українського неба", — ідеться у повідомленні.

У СБС додають, що з міркувань безпеки вони не можуть розкрити всі деталі щодо засобів та тактик, що застосовуються під час операцій. "Однак підрозділ щодня нарощує спроможності та масштабує існуючі рішення", — кажуть військові.

  • ЗСУ підвищили ефективність використання безпілотних систем на фронті, досягнувши рекордних результатів. 
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