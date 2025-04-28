Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський: українські безпілотники на фронті завдають росіянам критичних втрат у логістиці

З початку 2025 року втрати РФ в автотехніці та спецтехніці склали 13 805 одиниць.

Сирський: українські безпілотники на фронті завдають росіянам критичних втрат у логістиці
Фото: EPA/UPG

Масштабування використання безпілотників, у тому числі наземних дронів для дистанційного мінування, завдає росіянам критичних втрат у логістиці. 

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Масштабування застосування безпілотних систем, зокрема наземних роботизованих комплексів для дистанційного мінування, призводить до критичних втрат ворога в логістиці", – ідеться у повідомленні.

Головком наголосив, що лише за минулий тиждень захисники уразили 969 одиниць автомобільної та спеціальної техніки загарбників.

З початку 2025 року втрати РФ в автотехніці та спецтехніці склали 13 805 одиниць.

  • Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1160 російських солдатів, 4 ворожі танки, 13 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 105 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies