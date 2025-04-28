Сирський: українські безпілотники на фронті завдають росіянам критичних втрат у логістиці

Масштабування використання безпілотників, у тому числі наземних дронів для дистанційного мінування, завдає росіянам критичних втрат у логістиці.
Про це повідомляє Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Масштабування застосування безпілотних систем, зокрема наземних роботизованих комплексів для дистанційного мінування, призводить до критичних втрат ворога в логістиці", – ідеться у повідомленні.
Головком наголосив, що лише за минулий тиждень захисники уразили 969 одиниць автомобільної та спеціальної техніки загарбників.
З початку 2025 року втрати РФ в автотехніці та спецтехніці склали 13 805 одиниць.
- Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1160 російських солдатів, 4 ворожі танки, 13 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 105 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.