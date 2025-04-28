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Втрати російської армії за добу складають понад 1100 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 949 800 осіб. 

Втрати російської армії за добу складають понад 1100 солдатів
Фото ілюстративне
Фото: Скріншот з відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1160 російських солдатів, 4 ворожі танки, 13 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 105 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 949 800 (+1160) осіб,
  • танків ‒ 10723 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22338 (+13) од,
  • артилерійських систем – 27038 (+31) од,
  • РСЗВ – 1373 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1145 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34083 (+72),
  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46292 (+105) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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