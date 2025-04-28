Втрати російської армії за добу складають понад 1100 солдатів

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 1160 російських солдатів, 4 ворожі танки, 13 бойових броньованих машин, 31 артилерійську систему, 105 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 949 800 (+1160) осіб,
- танків ‒ 10723 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22338 (+13) од,
- артилерійських систем – 27038 (+31) од,
- РСЗВ – 1373 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1145 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34083 (+72),
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46292 (+105) од,
- спеціальна техніка ‒ 3860 (+0).
Дані уточнюються.