На Харківщині автомобіль підірвався на вибухівці, постраждали троє людей

В Ізюмському районі Харківської області автомобіль наїхав на вибуховий пристрій. В результаті троє людей, які перебували в ньому, зазнали поранень.
Про це повідомили в центрі координації протимінної діяльності при Харківській ОВА.
"Сьогодні ввечері у селі Мала Комишуваха Ізюмського району стався підрив автомобіля на невідомому вибухонебезпечному пристрої. Внаслідок вибуху троє осіб отримали поранення різного ступеня важкості", - йдеться у дописі.
Центр координації протимінної діяльності нагадує про високий рівень мінної небезпеки в регіоні.