На Харківщині автомобіль підірвався на вибухівці, постраждали троє людей

Центр координації протимінної діяльності нагадує про високий рівень мінної небезпеки в регіоні.

В Ізюмському районі Харківської області автомобіль наїхав на вибуховий пристрій. В результаті троє людей, які перебували в ньому, зазнали поранень.

Про це повідомили в центрі координації протимінної діяльності при Харківській ОВА.

"Сьогодні ввечері у селі Мала Комишуваха Ізюмського району стався підрив автомобіля на невідомому вибухонебезпечному пристрої. Внаслідок вибуху троє осіб отримали поранення різного ступеня важкості", - йдеться у дописі.

Центр координації протимінної діяльності нагадує про високий рівень мінної небезпеки в регіоні.