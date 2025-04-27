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Сили оборони: російських військових навчають як здійснювати мотоциклетні штурми

Кількість ворожих мотоклів на фронті збільшується.

Сили оборони: російських військових навчають як здійснювати мотоциклетні штурми
Фото: скрин

Російські військові начаються нової тактики штурмів на мотоциклах. Лише за минулий тиждень ЗСУ знищили близько сотні ворожих мотоциклів.

Про це повідомив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише Укрінформ.

"Навіть сам противник викладає навчання особового складу на мотоциклі - долання різного роду перешкод із застосуванням такої техніки, ділячись на різні ролі у групі. Тобто, орієнтовно, це 3-5 мотоциклів у групі за кількістю, де 1 – це той, на якому розміщений РЕБ, також є розмежування (ролей – ред.), наприклад, мотоцикліст-штурмовик, мотоцикліст-мінер, мотоцикліст, який буде задіяний у випадку евакуаційних заходів", — каже речник.

За словами Запорожця, ворог бачить перспективу у використання мотоциклетної техніки на фронті, але "він вдається до такої тактики у першу чергу через те, що важку броньовану техніку чи іншу броньовану складову ми активно знищуємо".

Речник наголошує, що кількість ворожих мотоклів на фронті збільшується, бо у ворога не вистачає броньованої техніки.

"У нас лише на Сіверському напрямку за минулий тиждень було знищено до 100 одиниць мототехніки. У цілому ворог намагається і на інших відтинках фронту застосовувати цю складову, але найбільше - саме у напрямку населеного пункту Білогорівка. Там активно знищенням мототехніки займається 81-ша окрема аеромобільна, але, з усім тим, і на інших напрямках теж ворог (це – ред.) активно застосовує", — заявив речник.

  • Армія РФ готується до інтеграції використання мотоциклів під час наступальних операцій в Україні влітку і восени.
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