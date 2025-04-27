Сили оборони: ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ на півночі Часового Яру

Росіяни посилили штурмові дії на півночі Часового Яру на Донеччині. Наразі ворог намагається відтіснити українських військових із позицій.

Про це заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише Укрінформ.

"Що стосується штурмових дій по Часовому Яру, то вони зараз зосереджені більше у північній стороні, тобто, ворог намагається з півночі проводити штурмові дії, щоб відтіснити Сили оборони з позицій. (РФ – ред.) користується, у тому числі, і тим, що зараз така сприятлива пора року, все зеленіє, і намагається переміщуватися територією міста вже не тільки вночі і за поганої погоди, а намагається скористатися і тим, що вже все зазеленіло", — пояснив Запорожець.

Речник наголосив, що росіяни саме на цьому напрямку посилили штурмові дії за цей тиждень.

"А на цьому тижні ворог вже активізувався, застосовуючи штурмові дії у напрямку позицій Сил оборони. Але найбільше Краматорський напрямок потерпає від постійних артобстрілів", — заявив Запорожець.

За словами речника, ворог застосовує ствольну артилерію і тактичну авіацію на Торецькому напрямку.

"За тиждень ворог здійснив 121 авіаудар із застосуванням – якщо ми мінімально беремо по 2 КАБи за кожен раз - то це близько 250 авіабомб ворог застосував по всій операційній зоні", — зазначив речник.