Як допомагати тваринам, якщо ви ніколи цього не робили, але дуже хочете?

Спеціально для тих, хто також хоче допомагати тваринам, але не має змоги присвячувати цьому багато часу, ми розпитали трьох лауреатів зоозахисної премії від UAnimals , як діяти, щоб і тваринам, і людям ставало краще. На питання відповіли засновниця Громадської організації «Дім порятунку тварин» Анастасія Клімнюк, засновник ГО Save animals Ukraine Сергій Луденський і засновниця Благодійного фонду «Зоосім'я» Тетяна Нельга.

Але кожен зоозахисник починав з маленьких кроків — годував безпритульних котів і собак, лікував хворих тварин з вулиці та шукав їм родини.

Організація з порятунку тварин і довкілля UAnimals відзначила лауреатів і лауреаток Всеукраїнської зоозахисної премії 2025. Ними стали 14 зооволонтерів, військових і дослідників флори й фауни, які роками системно допомагають тваринам.

Фото: facebook/UAnimals Кошенята, врятовані із завʼязаного пакета зі смітника.

Постійно бачу безпритульних котів і собак. Як я можу їм допомогти?

Спочатку треба попіклуватися про те, щоб усім було комфортно — і тваринам, і мешканцям будинку, біля якого живуть тварини. У відокремленому місці (але не біля смітників) можна змайструвати з картонних коробок будиночки для тварин, з ковдр або простирадл — лежанки для собак. Туди ж поставити миски з їжею та водою. Краще використовувати сухий корм (умовна каша з м’ясом влітку може зіпсуватися, і не всі люди знають, якою натуральною їжею варто годувати тварин). Води, особливо влітку, має бути багато.

Фото: з особистого архіву Анастасія Клімнюк

Для безпритульних тварин також можна зробити так звані станції годування. Сергій Луденський разом зі своєю командою ставить такі у прифронтових містах, але цей спосіб пасує для будь-якої місцевості: «Берете водопровідну трубу з коліном заввишки з метр і діаметром 100 міліметрів, — пояснює Сергій. — Ставите її вертикально, щоб коліно було внизу, прикручуєте до якогось стовпа. Засипаєте туди корм — і він поступово висипається під своєю вагою. Це, по-перше, зручно, а по-друге, привертає увагу людей, які також можуть долучитися до турботи про тварин».

Якщо у вас небагато досвіду спілкування із собакою, краще поводитися ненав'язливо. Не намагатися гладити, не схилятися над твариною, не нависати над нею. Просто облаштуйте місце і поставте миски.

Фото: facebook/UAnimals Місцева мешканка дбає про своїх тварин, покинутих, а також безхатніх, Херсонщина.

Наступним етапом може стати стерилізація тварин — щоб безпритульних котів і собак не ставало більше. Можна пошукати програми безплатної стерилізації безпритульних тварин у вашому місті — але зазвичай вони не діють постійно. Є такі самі програми вакцинації — принаймні від сказу. Також за змогою варто хоча б у теплу пору року обробляти безпритульних тварин від паразитів — бліх і кліщів.

«Ну і, звісно, спробувати знайти тваринам родини, — каже Анастасія Клімнюк. — Пофотографувати їх, запостити в соцмережах і місцевих групах. Навіть якщо не всіх вдасться прилаштувати, принаймні ви зможете знайти людей, які також захочуть піклуватися про них».

А якщо я зустрів(ла) домашнього кота чи собаку, що загубився?

Якщо тварина підпускає до себе, треба подивитися, чи має адресник — підвіс на шиї з вигравіюваними іменем власника та номером телефону. Якщо адресник є — вам пощастило, хепіенд настане дуже скоро.

Фото: з особистого архіву Сергій Луденський з товаришем і врятованими тваринами

Якщо ідентифікувати власника відразу неможливо, найкращим рішенням буде тимчасово забрати тварину додому. Домашні коти та собаки не пристосовані до життя на вулиці. Тож залишатися там навіть на кілька днів може бути небезпечно для їхнього здоров'я та життя.

Якщо ви ніяк не можете забрати тварину, варто звернутися до друзів чи навіть у найближчу ветклініку — у багатьох є послуга перетримки. Також там можна перевірити, чи чипована тварина. Якщо так, лікар просканує чип і побачить у базі ім’я та контакти власника.

Якщо ані адресника, ані чіпа немає — потрібно сфотографувати тварину та зробити публікацію скрізь, де це можливо. У соцмережах, групах району та зооволонтерських спільнотах, місцевих телеграм-каналах. Роздрукувати оголошення та поклеїти в районі, де ви знайшли тварину. Що більше людей побачать оголошення, то вірогідніше віднайти родину загубленого кота або собаки.

А якщо я побачив(ла) пташеня, що випало з гнізда? Або дику тварину, що заблукала?

Якщо ви бачите — на землі лежить пташеня, найкраще погугліть організації допомоги птахам і зверніться до них. Принаймні по поради. Адже з птахами є кілька нюансів. «Птахи дуже чутливі до чужих запахів і можуть не прийняти назад пташеня, якщо візьмете його голими руками, — розповідає Анастасія Клімнюк. — Тому якщо пташеня лежить у місці, де його можуть збити машини або з’їсти інша тварина, то принаймні обмотайте руку хустинкою або вдягніть рукавичку, перш ніж торкатися».

Фото: з особистого архіву Анастасія Клімнюк

Забирати пташенят додому — також погана ідея. Адже деякі не можуть їсти самі, їх треба вигодувати спеціальним кормом, класти його просто в горлянку. Якщо не тямите у птахах, краще не ризикувати.

Загублену дику тварину також краще не чіпати. Повідомте про неї професіоналам — Держспоживслужбу вашого регіону. Її спеціалісти мають знати, що робити в таких випадках і куди везти тварину. Обов’язково це потрібно зробити, якщо тварина поранена або видається хворою.

Не можна забирати дику тварину додому й намагатися зробити її домашньою. Дика тварина має жити в дикій природі — і лише там почуватиметься вільною та щасливою. До того ж не забувайте про безпеку — дика тварина може переносити хвороби, зокрема сказ, тому зведіть взаємодію до мінімуму.

Фото: UAnimals

Фото: facebook/UAnimals

Що робити, якщо тварину збила машина? Або я зустрів(ла) поранену тварину?

Якщо ви побачили, як тварину збила машина і водій поїхав з місця пригоди, перш за все за можливості запишіть номери авто або сфотографуйте його. Це потрібно, щоб пізніше написати заяву в поліцію та притягнути водія до адміністративної відповідальності. А далі — мерщій до тварини.

Щоб не нашкодити ще більше, не беріть тварину на руки — знайдіть щось, на що її можна обережно покласти: ковдру, простирадло, пальто, шматок брезенту. Якщо маєте змогу самі відвезти тварину у ветклініку — зробіть це, якщо ні — терміново повідомте зоозахисників, щоб вони долучилися до порятунку. Те саме стосується випадків, коли тварина стає агресивною від болю.

Якщо зустріли поранену чи хвору тварину, варто також повідомити зоозахисників та/або написати пости у профільних групах у соцмережах. І не забудьте вказати точне місце, де ви зустріли тварину, що потребує допомоги.

Фото: з особистого архіву Тетяна Нельга

Також можна звернутися по допомогу до ловців — людей, що професійно відловлюють безпритульних тварин і роблять це гуманними методами. Вони можуть працювати в комунальних підприємствах або поза ними. «У нас був такий випадок — біля ставка ходив собака з хворою лапою, — розповідає Тетяна Нельга. — Людей боявся — не йшов, що б ми не робили. Тому я викликала спеціалістів з комунального підприємства «Спецсервіс-Кременчук» (тимчасово перетримує безпритульних тварин. — Авт.), вони зловили собаку та відвезли в лікарню». Ловці безпритульних тварин, що діють гуманними методами, можуть працювати і не в комунальних підприємствах — ви можете пошукати їх у своїй місцевості.

Бачу, як людина на вулиці знущається з тварини — б’є або завдає іншої шкоди. Що робити?

Одразу зателефонувати в поліцію та повідомити про жорстоке поводження. Зоозахисники радять зробити це перед тим, як розмовлятимете з кривдником, — потім не буде часу.

Друга дія, яку варто робити одразу — фільмувати знущання на камеру телефона. «Іноді вам можуть сказати: “Ви не маєте права мене знімати!” — розповідає Тетяна Нельга про власний досвід. — Я у таких випадках спокійно відповідаю: “Я не знімаю вас, я фіксую порушення”».

Поліція має скласти протокол і в окремих випадках вилучити тварину.

Коли ж правоохоронці відмовляються їхати на такий виклик чи складати протокол на місці, телефонуйте у колцентр Національної поліції за номером 0-800-50-02-02 та повідомляйте прізвище, посаду й звання поліцейського, який відмовився виконувати свої обов’язки.

Фото: facebook/UAnimals

Я почав(ла) допомагати тваринам, і виявилося, що їх дуже багато. Я не можу допомогти всім і впадаю у відчай. Що робити?

Сергій Луденський радить перш за все визначитися з фокусом своєї допомоги. «Можливо, вирішите допомагати лише котам. Можливо — лише тваринам у своєму мікрорайоні, — каже Сергій. — Усвідомити, що ви не в змозі врятувати всіх, і визначитися з фокусом дуже важливо. Інакше зберете вдома тварин з усього міста, вам будуть привозити й підкидати нових, ви також будете їх брати, бо не зможете відмовити. І в результаті опинитеся в ситуації, коли тварин забагато і вони живуть у поганих умовах, а ви не маєте ні моральних, ні матеріальних ресурсів».

Анастасія Клімнюк рекомендує шукати однодумців та об’єднуватися з ними — так у вас буде більше ресурсів і взаємопідтримка. «До повномасштабного вторгнення я жила в Харкові, у нас був чат на вісім дівчат з нашої вулиці — тих, кому просто не байдуже, — згадує Анастасія. — Ми по черзі возили тварин на вакцинацію та стерилізацію, разом купували для цього клітки і переноски. Радилися та підтримували одна одну».

Фото: facebook/UAnimals

Фото: з особистого архіву Сергій Луденський під час порятунку домашніх тварин після підриву Каховської дамби.

Фото: з особистого архіву Тетяна Нельга