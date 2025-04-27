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Унаслідок падіння уламків ворожих дронів у Житомирі виникли пожежі

Одна людина зазнала гострої реакції на стрес, постраждали двоє поліцейських.

Унаслідок падіння уламків ворожих дронів у Житомирі виникли пожежі
Фото: ДСНС України

Уночі росіяни атакували Житомир ударними БпЛА, унаслідок падіння уламків дронів за різними адресами виникли пожежі. 

Про це повідомляє ДСНС України.

"Сьогодні вночі внаслідок російських обстрілів у Житомирі виникли пожежі за різними адресами.  Рятувальники оперативно прибули на місце події. Горіли складська будівля та суха трава. Також пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі будівлі та автівки", — кажуть рятувальники. 

За попередньою інформацією, унаслідок ворожої атаки у Житомирі гострої реакції на стрес зазнала одна людина.

За словами очільника Житомирської ОВА Віталій Бунечка, пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків, промислові приміщення та 4 автомобілі.

Бунечко сказав, що росіяни знов вдаються до підступних повторних ударів під час ліквідації наслідків. Цього разу під час такого удару постраждали двоє працівників Національної поліції, їм надається допомога.

Пожежі оперативно ліквідовано рятувальниками. 

  • Уночі росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками. У Павлограді є загиблий та поранена, у Нікополі зруйновані будинки, у Дніпрі також є руйнування. 
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