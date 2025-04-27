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Окупанти знову обстріляли Павлоград на Дніпропетровщині, є жертви

Унаслідок обстрілів загинув чоловік, поранень зазнала дитина.

Окупанти знову обстріляли Павлоград на Дніпропетровщині, є жертви
обстріл Павлограда
Фото: Сергій Лисак

Уночі росіяни знову атакували Дніпропетровську область безпілотниками. У Павлограді є загиблий та поранена, у Нікополі зруйновані будинки, у Дніпрі також є руйнування. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Вночі ворог вкотре скерував на область безпілотники. 13 з них знищили оборонці неба. Але, на жаль, є і наслідки. Через одну з атак у Павлограді загинув чоловік. Також постраждала 14-річна дівчина. Вона під наглядом лікарів", — каже він. 

У місті також пошкоджені два багатоквартирні будинки. Займання сталося в одній з будівель. 

У Вербківській громаді Павлоградського району БпЛА поцілив по сільгосппідприємству. Загинули 500 голів свійської тварини. 

У Межівській та Славгородській громадах Синельниківського району зафіксовані пошкодження на двох підприємствах. Потрощені будинок місцевих і гараж. 

У Дніпрі побиті вікна чотирьох багатоповерхівок і декількох магазинів.

Уранці 27 квітня росіяни атакували із РСЗВ "Град" Нікополь.  Руйнувань зазнали 8 приватних будинків, 4 господарські споруди, газогін. 

  • Російська армія вранці 25 квітня атакувала Дніпропетровську область дронами. Один з них пошкодив багатоповерхівку в Павлограді. Загинули троє людей, серед них – неповнолітня дівчинка. 
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