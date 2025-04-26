Пам’ять ліквідаторів аварії на Чорнобильський АЕС вшанували сьогодні, 26 квітня, покладанням квітів у Чорнобилі, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

“Сьогодні маємо особливий обов’язок – згадати тих, хто ціною власного життя та здоров’я захистив світ від катастрофи. Пам’ять про їхню відвагу – не лише частина історії, а й дороговказ для наших дій сьогодні”, – зазначив очільник Київської ОДА.

У Чорнобилі Микола Калашник разом із першим заступником Голови Верховної Ради Олександром Корнієнком, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Світланою Гринчук, міністром Кабінету Міністрів України Олегом Немчіновим, уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем, керівником сектору ядерної безпеки, поводження з радіоактивними відходами та гарантій DG INTPA Інте Стокманом, а також представниками дипломатичних установ вшанували пам’ять ліквідаторів, поклавши квіти до пам’ятника.

“Це місце стало символом незламності, самопожертви та мужності тих, хто, не шкодуючи себе, рятував світ. Низько схиляємо голови перед героями. Їхні імена нащадки мають пам’ятати вічно”, – сказав голова КОДА.

Вручили державні нагороди та почесні відзнаки ліквідаторам аварії на ЧАЕС та учасникам ліквідації наслідків удару російського БпЛА по арці нового безпечного конфайнменту.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росія окупувала Чорнобильську зону. Навесні 2022 року наші воїни звільнили її, але ядерна загроза не зникла. Росія не відмовилася від атак «шахедами» по саркофагу ЧАЕС, а окупація Запорізької АЕС триває досі.

Зазначимо, аварія на Чорнобильській АЕС сталася в ніч на 26 квітня 1986 року під час випробування безпеки на 4-му енергоблоці. Через порушення регламенту і проєктні недоліки реактор вийшов з-під контролю, стався вибух і велика пожежа. Викид радіоактивних речовин забруднив великі території України, Білорусі та інших країн Європи. Аварія вважається наймасштабнішою техногенною катастрофою в історії ядерної енергетики. Кількість загиблих у перші дні: офіційно 31 людина. Загалом відомо про понад 600 тисяч ліквідаторів.

Точної кількості загиблих ліквідаторів немає. Офіційно радянська влада визнавала лише кілька десятків смертей у перший період. Але за різними оцінками, від кількох тисяч до понад 100 тисяч ліквідаторів померли в наступні роки через хвороби, пов'язані з радіацією (рак, серцево-судинні захворювання тощо).